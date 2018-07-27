Yediği şey yüzünden eli bu hale geldi ardından kesildi

GÜNEY KORE'de yaşayan 71 yaşındaki bir adam, çiğ deniz ürünü tükettiği için bir tür deri enfeksiyonuna yakalandı, adamın et yiyen bakteri sebebiyle elini kaybettiği açıklandı.

GÜNEY KORE'de yaşayan 71 yaşındaki bir adam, çiğ deniz ürünü tükettiği için bir tür deri enfeksiyonuna yakalandı, adamın et yiyen bakteri sebebiyle elini kaybettiği açıklandı. Dünyanın hayrete düştüğü olay, çiğ deniz ürünlerinin tüketildiği Asya'da soru işaretlerine neden oldu.

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The New England Journal of Medicine'ın sayfasına taşıdığı bu hasta, çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uygulandı.

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Chonbuk National University Medical School’dan Dr. Karen Wong, hastalığın bulaşmasından 25 gün sonra adamın elinin kesildiğini açıkladı.

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