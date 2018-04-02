YDS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav takvimi-2018

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, YDS sonuç sorgulama sayfası ÖSYM erişim sayfası haberimizde olacak. YDS 2018 sınav oturumlar bitti. Şimdi binlerce Yabancı Dil Sınavına giren öğrenci gözünü bu hafta içinde yayınlanacak olan YDS sınav soru ve cevap anahtarına çevirdi. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS soru ve cevapları bu hafta içinde öğrencilerin erişimine açılacak. YDS 2018 sonuçları ise yaklaşık 25 gün sonra açıklanacak. YDS sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'ye katılan adaylar, hedefledikleri alanlara girmek için gerekli olan YDS puanını almak için kurumun kendilerine yönlendirdiği soruları 180 dakika içinde tamamladı. Adaylar, sınavın ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemedi. 13:15'te tamamlanan sınavın ardından, sınava giren kişiler sosyal medya hesapları aracılığı ile 2018 YDS sınavı hakkında yorumlarda bulundu. Sınavın zor olduğunu söyleyenler gibi kolay geçtiğini belirten adaylar da var.

YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK: YDS sınavı soru ve cevapları sınavın tamamlandığı günden birkaç gün sonra yayınlanmakta, sınav soru ve cevaplarına ulaşmak için aşağıdaki YDS sınav soru ve cevapları açıklandığı an haberimizde olacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK: YDS sınav sonuçları ÖSYM’nin sınav sonuç takvimine göre 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. YDS’ye giren adaylar sınav sonuçlarına 25 günlük bir bekleyişin ardından kavuşacak.

YDS SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

YDS sınav süresi beş yıl süreyle geçerli olacak.

YDS PUANLARI VE SEVİYELERİ

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi