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YDS sonuçları açıklanıyor YDS sonuç açıklama saati ÖSYM

YDS sonuçları açıklanıyor YDS sonuç açıklama saati ÖSYM

YDS sonuçları açıklanıyor, YDS sonuçları ÖSYM 2018 takvimine bugün yani 26 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Peki Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS sonuçları saat kaçta açıklanaca? YDS sonuçlarının https://sonuc.osym.gov.tr adresinde saat 18.00'e kadar açıklanması bekleniyor. YDS sonuçları TC numarası ve şifre ile sorgulanacak.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 11:11 - Güncelleme: 26-04-2018 11:11

YDS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sınav sonuç bilgileri sayfasına göre YDS sonuçları bugün, yani 26 Nisan'da açıklanacak. YDS sonuç bilgisi sayfası ÖSYM resmi sitesinde bugün saat 18.00'e kadar açıklanacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ilkbahar dönemine giren öğrenciler sınav sonuçlarını TC numaraları ve şifreleri ile sorgulayacak. YDS sonuç bilgisi adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. YDS sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilecek.

YDS SONUÇLARI SAAT KAÇTA: ÖSYM sınav takvimine göre, 2018 YDS İlkbahar Dönemi sonuçları 26 Nisan'da açıklanacak. Peki YDS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS ilkbahar dönemi sınavı 1 Nisan tarihinde tamamlandı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler tarafından da kullanılabiliyor. YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekiyor. Peki YDS sonuçlarında son durum ne, ÖSYM yetkililerinden bir açıklama yapıldı mı?

2018 iş takvimine göre YDS sonuçları 26 Nisan Perşembe (bugün) açıklanacak , saat ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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