YDS sınavı ne zaman sınav kaç dakika-kaç soru var?

YDS/3 sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak sorusu gündemde. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS/3 sınavı başvuruları 10 ekim'de sona ermişti. YDS geç başvuru sayfası ise sadece 24 saatliğine 24 Ekim'de açılacak. YDS geç başvuru ücreti ise 150 lira olacak ve aynı gün ödenecek. YDS/3 sınavı ise 2 Aralık'ta bir oturumla yapılacak. YDS sınavı 180 dakika sürecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak. Öte yandan başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihleri 24 Ekim 2018 tarihine kadar sürecek...

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR: Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

2018-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ: 2 Aralık 2018, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2018-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ: 2-10 Ekim 2018

SINAV ÜCRETİ: 100,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ: 5,00 TL

2018-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 24 Ekim 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ: 150,00 TL

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SINAV ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK: 2018-YDS/3 sınav ücreti 100,00 TL olarak belirlendi. Başvuru yapan adayların ücretlerini ödeyecekleri bankalar;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Öte yandan ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi'nden (https://odeme.osym.gov.tr/) de ücret ödemesi yapılabilir.