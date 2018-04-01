YDS sınav yorumları, YDS soru cevapları nasıldı-zor mu?

2018 YDS sınav yorumları, YDS nasıldı, sorular zor mu kolay mı ve YDS sınav soru cevap kitapçığı ne zaman erişime açıklacak soruları merak konusu oldu. Sınava giren adaylar, sınavın zorluk derecesi ve yanıtladıkları sorular hakkında değerlendirmeler yaptı. Adaylar ayrıca bugün girdikleri YDS sınavına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını da merak edip sorguluyor. Peki, sınav zor muydu? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS'ye katılan adaylar, hedefledikleri alanlara girmek için gerekli olan YDS puanını almak için kurumun kendilerine yönlendirdiği soruları 180 dakika içinde tamamladı. Adaylar, sınavın ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemedi. 13:15'te tamamlanan sınavın ardından, sınava giren kişiler sosyal medya hesapları aracılığı ile 2018 YDS sınavı hakkında yorumlarda bulundu. Sınavın zor olduğunu söyleyenler gibi kolay geçtiğini belirten adaylar da var.

İşte, 2018 YDS'ye katılan adayların sınav hakkında yaptıkları yorumlar ve değerlendirmeler...

*Yds cidden 1 nisan yaptı bana @gamzenintuncu

*İngiltere’den 100 kişi getirip YDS sınavı uygulasalar onlar bile 50 yi geçemez. Bu ne biçim sınav @ezgi_alpaslan

*Sanırsınız Amerika’ya İngiltere’ye vatandaşlık istemişiz gibi ne bu zorluk yiğidim @Merveatik

*Shakespare girse belki 40 alırdı @hyrttn_irtgn

*Yds de değişenler: silgi ve kalemin kalitesi, değişmeyenler: her geçen gün sorlaşan paragraflar-sorular, yine hüsran @nurullahNTR

*YDS bitti, İngilizce bilmiyormuşum @Kabarikafa

*Sınava Shakespeare girse barajı geçemeyebilirdi. @berfinelba

*YDS gerçekten zor muydu bana mı öyle geldi @heinzpasha

*yds kolaydı diyenler bence zaten soruların yarısını anlamayanlar yoksa başka açıklaması olamaz bu durumun. @westthrace

*#yds ye dair anladıklarım princess Daina, medya okuryazarlığı, journalist @corukmeltem

*kıymetini bilemedik #YÖKDİL affet bizi @atrnesn*

*#yds çok güzel geçti #ösym cam kenerindan yer ayırtmıştı bana @yunusemresari

*2013 senesinden sonraki en zor YDS sınavına imza atmışız. Teşekkürler ÖSYM @bnogaylar

*Fransızca YDS'de iki soru kesin hatalıydı, bu iki sorudan birinde soru cümlesinde fiil eksikti, diğerinde ise şıklarda "cela" dan sonra 3. ç. k. ye göre çekilmiş fiil vardı. @clandestinazul

*Sanırsın sınava Amerikan vatandaşları giriyor bu kadar zor olur mu bir sınav ya? @belikemerve

*Kelime sorularında doğru cevaplar @seyfihoca

*Detection (disease)

Excessive (solar radiation)

Purely

Encompasses

Come up with (creative solutions)

Implications (for the study)

*#yds den bana kalan tek güzel şey kalemler ve silgi olacaktı onu da otobüs durağında unuttum @seymasymaaa

*Bilgilendirici bir YDS oldu,paragraf soruları öldürücü ama bilgilendiriciydi.Sınavın sonunda nasıl hissettiğimi ben de bilmiyorum. @lavvesm

*Gelmiş geçmiş en zor YDS sınavına girmişim... Alacağın olsun ÖSYM @KbraKaba9

*Bu sınava "zor" diyen çalışma "yöntemlerini" gözden geçirsin. @seyfihoca

*Arkadaşlar abarttığınız kadar zor değildi İngiliz Kraliçesi karşısında mülakata girmiş gibi davranmaz mısınız #yds @painftme

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK: ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi de açıkladı. 2018 sınav takvimine göre İlkbahar Dönemi sınav sonuçları 26 Nisan Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.