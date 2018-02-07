YDS başvuru sayfası YÖK DİL başvuru parası ne kadar oldu?

2018 YDS başvuruları başladı YDS sınav tarihini ÖSYM açıkladı. Bu sene 1 Nisan Pazar günü yapılacak olan 2018 YDS bahar dönemi başvuruları 7 Şubat Çarşamba günü başladı. 2018 YDS başvurusu için son gün ise 15 Şubat Perşembe. Peki 2018 YDS için adaylar sınav ücreti olarak ne kadar yatırılacak, YDS sınav paraları hangi bankalara yatırılacak, YDS sınav sonucu kaç yıl geçerli olacak? İşte merak edilen soruların detayları...

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK: YDS İlkbahar dönemi sınavı ne zaman yapılacak? YDS başvuru şartları nelerdir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2018 yılı sınav takviminde Yabancı Dil Sınavı İlkbahar Dönemi sınavına ait başvuruların 7 Şubat tarihinden itibaren alınmaya başladı. 1 Nisan 2018 günü düzenlenecek olan 2018 YDS İlkbahar dönemi sınavının başvurularının 7-15 Şubat tarihleri arasında alınacak.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR: YDS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz yılın son YDS’sinde sınav ücret 90 TL olarak belirlenmişti. Yapılacak sınav için de başvuru ücretinin en az 90 TL olması bekleniyor.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ: Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

SINAVIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI NELERDİR: Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

– Sınava, atandığı salonda girmesi, – SINAVA GİRİŞ KODU’nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi, – Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, – Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması, – Sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması – Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, – Sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi, – Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.