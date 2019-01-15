Yazın kilosu 7 lirayı bulan soğanla ilgili beklenmedik karar

İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.

FİYATI 7 TL'Yİ BULMUŞ DEPO BASKINLARI OLMUŞTU

Sezonun kötü geçmesi ve rekolte kaybının da etkisiyle soğanın kilogram fiyatı haziran ayında 7 lirayı bulmuştu. Kasım ayında fiyatların 5TL'yi geçmesi stok tartışmalarını da beraberinde getirmiş ve Türkiye'deki soğan üretiminin yüzde 20'sini yapan Polatlı'da bazı depolara baskın düzenlenmişti.

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 şeklinde uygulanıyordu.

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