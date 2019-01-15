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Yazın kilosu 7 lirayı bulan soğanda vergi sıfırlandı

Yazın kilosu 7 lirayı bulan soğanda vergi sıfırlandı

Spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak, kuru soğan ithalatında uygulanacak gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar yüzde sıfır olacak. Soğanın kilosu yaz aylarında 7 TL'ye kadar çıkmıştı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 09:06 - Güncelleme: 15-01-2019 09:06

İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.

FİYATI 7 TL'Yİ BULMUŞ DEPO BASKINLARI OLMUŞTU
Sezonun kötü geçmesi ve rekolte kaybının da etkisiyle soğanın kilogram fiyatı haziran ayında 7 lirayı bulmuştu.  Kasım ayında fiyatların 5TL'yi geçmesi stok tartışmalarını da beraberinde getirmiş ve Türkiye'deki soğan üretiminin yüzde 20'sini yapan  Polatlı'da bazı depolara baskın düzenlenmişti.

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi; Bosna Hersek için sıfır, Singapur için yüzde 30.9, diğer ülkeler için yüzde 49.5 şeklinde uygulanıyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2019 09:21 Tarım arazilerine bina yapmaya devam.

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