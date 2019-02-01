Yazarımız Zakir Avşar'ın acı günü

Avşar ailesinin acı günü. İnternethaber yazarı Prof. Dr. Zakir Avşar'ın babası Osman Avşar, hakkın rahmetine kavuştu. Osman Avşar'ın vefatı sonrası Zakir Avşar'ı, sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı.

Taziye için kendisini arayanlara teşekkür eden Avşar, verdiği mesajda şunları söyledi: "Mümtaz insan, iyilik ve güzellik örneği Babamız Osman Avşar’ın vefatı sonrası gelerek, arayarak veya sosyal medya üzerinden bizi yalnız bırakmayan akraba, hısım, komşu, arkadaş, dost herkese müteşekkiriz. Allah hepinizden razı olsun."

İnternethaber ailesi olarak bizler de Osman Avşar'a Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.