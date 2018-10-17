Yazar Nilgün Bodur: Ben Berkay'ın eşinin yerinde olsaydım...

Kuşkusuz son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" adlı kitabın yazarı Nilgün Bodur. Kitabında bir sözün Anne Frank'a ait olduğunun ortaya çıkmasıyla eleştiri yağmuruna tutulan yazar Nilgün Bodur, Best FM'de Adem Metan'ın sunduğu 'Adem Metan Show'da tüm eleştirilere yanıt verdi. İşte Nilgün Bodur'un dikkat çeken açıklamalarından satırbaşları...
"KİTABIMIN ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDUĞUNU TWİTTER'DAN ÖĞRENDİM": Bodur, "Twitter'da TT oldun dediler. Bir baktım sözlerimden birinin Anne Frank olduğunu söylüyorlar. Ben bunu atasözü diye biliyordum. Ben küçük yaşta Anne Frank sözlerini okudum. Her halde kitabın içinden etkilendim. Bu kadar büyüyeceğini düşünmedim. Kitabı yazarken kitap aralarına biz bir söz ekleyip o söz üzerinden detaylı içerikler yazdık. Herkes gitti o bölüm üzerinden Anne Frank'ın sözünü alıp sosyal medyada kullandı." dedi.
"BEN BERKAY'IN EŞİNİN YERİNDE OLSAYDIM EŞİME SÖYLEMEZDİM": Arda Turan ve Berkay kavgası hakkında da değerlendirmelerde bulunan yazar Bodur, "Ben basına yansıyan ile yaşananın başka olduğunu düşünüyorum. Sanırım benim başıma gelse eşimi provake edecek bir şey söylemez sessiz kalırdım. Bir kadının başka erkeğe karşı eşini doldurması doğru değil.
Olay sonrası başka sakin ortamda gerektiğinde söylerdim. Bu özel bir şeydir. Bunu basına yansıtmazdım. Olayın bu seviyelere gelmemesi gerekirdi. Olay kontrolden çıkmadan düzeltilebilirdi. Arda'nın Bayrampaşalı delikanlı havası var. Erkekler işin içine girince iş büyüyor. Benim bu kadar gündemde olduğum anda Arda Turan ve Berkay gündeme çıkınca sevindim" dedi.
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