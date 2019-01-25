Yaz tatili ne zaman 2019 okullar bu sene ne zaman kapanıyor?

2018-2019 eğitim yılının ilk yarısı 8 Ocak cuma günü sona erdi ve öğrenciler 15 günlük yarı yıl tatiline girdi. Peki yarıyıl tatili yani 15 tatil ne zaman bitecek geri sayım kaç gün kaldı. Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Öğrenciler yarıyıl tatiline bugün yani 18 Ocak cuma günü çıktı. 16 günlük sömestr tatili 4 Şubat pazartesi günü bitecek. Sene sonu yaz tatili de 14 Haziran'da başlayacak.

Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılıyor. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI: Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN: Yaz tatili planlarını yapmak isteyen bireylerin merak ettiği “okullar ne zaman kapanıyor?” sorusu Google'da sürekli arananlar listesinde yer almaya devam ediyor. 4 Şubat'ta 2. yarıyıla başlayan öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da bitirecek. 14 haziran cuma günü okular kapanacak. Öğrenciler 3 aylık tatili girecek.

2019 TATİL RESMİ TATİL GÜNLERİ

YENİ YIL TATİLİ: 1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ: Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ: Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

HAFTA SONU TATİLİ: 2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121.