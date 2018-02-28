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Yaz gelmeden fazla kilolarınızdan kurtulun!

Yaz gelmeden fazla kilolarınızdan kurtulun!

Taze meyve ve sebze çeşitliliğinin azaldığı, alerjik reaksiyonların ve gribal enfeksiyonların arttığı sonbaharda yazın verdiği rehavetle kendini toparlayamayan pek çok kişi kışa fazla kilolarıyla giriyor. Ancak metabolizmanın hızlandığı kış aylarında formda kalmak ve sağlıklı kilo vermek oldukça kolay. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dyt. Nesrin Eriş, kışın formda kalmanın ve sağlıklı kilo vermenin püf noktalarını paylaşıyor.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 22:30 - Güncelleme: 28-02-2018 22:30

Alerjik reaksiyonlar, gribal enfeksiyonlar ve yağmurlu havalarla geçen sonbahar, yazın verdiği rehavetle birlikte pek çok kişinin kilo aldığı bir mevsim. Ancak kış aylarının gelmesiyle birlikte, vücudun ısısını dengelemeye çalışmasının da etkisiyle metabolizma hızı artıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dyt. Nesrin Eriş, metabolizma hızının arttığı kış aylarında sağlıklı yollardan kilo vermenin ve formda kalmanın püf noktalarını paylaşıyor.

Kışın su tüketimine dikkat!
Kış aylarında metabolizmanın harcadığı fazla enerjiye karşılık, mevsime uygun sağlıklı bir beslenme programı ve spor aktivitesiyle kışın hem sağlıklı olmak hem de hastalıklara yakalanma riskini azaltmak mümkün. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dyt. Nesrin Eriş, su tüketiminin azaldığı kış aylarında kış mevsimine özel narenciye türevi portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerden günde üç porsiyon tüketilmesini tavsiye ediyor. Sıcak bir şey içmek istenildiğinde çay ve kahve yerine kuşburnu, ıhlamur gibi bitki çayları hem faydalı hem de alınan sıvı miktarını artırıyor. Yağ yakımını hızlandırabilmek için de her gece yatmadan önce bir su bardağı yoğurda zencefil, zerdeçal, tarçın ve biraz da acı biber oldukça etkili. Bu karışım aynı zamanda sabah şiş uyanmayı da engelliyor.

İşte DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dyt. Nesrin Eriş’in kışın formda kalmak isteyenlere tavsiyeleri:

Kahvaltıda mutlaka bir yumurta, iki-üç dilim peynir, iki dilim ekmek ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Protein tüketiminiz ve kalitesi çok önemlidir. Yumurta anne sütünden sonra gelen en kaliteli protein kaynağıdır.

Ara öğünlerde içinizi ısıtacak sıcacık bir çorba için. Öğlen yemeğinde bir porsiyon ızgara, akşama da daha hafif ve posalı sebzeler tüketin. Kış mevsiminin sebzeleri olan lahana, karnabahar ve brokoli ödemin atılmasında ve bağışıklık sistemini güçlendirilmesinde etkili.

Salatanıza bol limon ve nar ekşisi katarak tüketimi artırabilirsiniz.
Özellikle dışarıda çok fazla spor yapamadığımız bu mevsimde pilates, yoga gibi aktiviteler forma girmenizi sağlarken beden ve ruh sağlığınızı da olumlu etkileyecektir.

Akşam otururken yapacağınız atıştırmalıklarınıza dikkat etmelisiniz. Bir su bardağı patlamış mısır, bir avuç beyaz leblebi, bir avuç badem kış mevsimi için mükemmel atıştırmalıklardır.

Soğuk algınlığından korunabilmek için her sabah bir tatlı kaşığı bala birer tatlı kaşığı zencefil ve zerdeçal koyarak tüketin. Yine tam bir antibiyotik olan soğan ve sarımsağı tüketmeyi ihmal etmeyin. Her yemeğinize ve salatanıza ekleyin. Bu besinler antibiyotik etkisi yaratarak soğuk algınlıklarına yakalanmamanız için sizi koruyacaktır.

Kış mevsiminin en güzel sebzelerinden birisi de havuçtur ve ara öğünde bir orta boy havuç çok iyi gelir.

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