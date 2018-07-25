Yaz aylarının favori meyvesi karpuzun 6 önemli faydası!

Karpuzun faydalarını öğrenince yaz boyunca düzenli olarak tüketmeye özen göstereceksiniz. Sulu bir meyve olması nedeniyle sıvı ihityacını karşılamada yardımcı olan karpuz, içeriğindeki lif sayesinde de bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar.

Yaz aylarının favori meyvesi karpuzun 6 önemli faydası!

Yaz aylarının en sevilen meryve olan karpuzun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Yazın bunaltıcı sıcağında hem hararetimizi azaltmak ve serinlemek için veriyor hem de tatlı ihtiyacını karşılamak için tüketilebilir. Ancak karpuzun alınması gereken miktarı kişinin cinsiyetine, hareketine, sağlık durumuna, boy ve kilosuna göre değişmeli. Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel karpuz tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri ve karpuzun faydalarını anlattı.

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Yaz aylarının favori meyvesi karpuzun 6 önemli faydası!

1 porsiyonu 200 gram olan karpuzun 50-60 kaloridir. Yazın hem hafif hem de sağlıklı bir yemek için karpuz gün içinde öğünlere eklenebilir. Ama karpuz da her meyve gibi fruktoz (meyve şekeri) içerir ve kalorisi vardır. Kişinin tüketeceği karpuz miktarı alması gereken kaloriye göre değişir. Alınması gereken kalori de kişinin cinsiyetine, hareketine, sağlık durumuna, boy ve kilosuna göre değişir. Günde ortalama 2-3 porsiyon karpuz tüketilebilir ama bu miktar kişiye göre değişir.

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Yaz aylarının favori meyvesi karpuzun 6 önemli faydası!

1- Günlük meyve ihtiyacını karşılar.

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Yaz aylarının favori meyvesi karpuzun 6 önemli faydası!

2- Lif içerdiği için bağırsakları çalıştırır.

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