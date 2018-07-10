Yaz aylarında serinlemek için sağlıklı neler tüketilmelidir?

Özellikle yaz aylarında serinlemek için yediğimiz, içtiğimiz fresh içecekler hepimizin gözüne çok masum göründüğünü vurgulayan Diyetisyen İdil Ediboğlu anlattı.

Fresh olarak yediğimiz ve içtiklerimiz çok tehlikeli olabiliyor. Burada önemli olan porsiyon kontrolünü sağlamak. Ne kadar doğal olsa da porsiyon kontrolünü yapamamak kilo alımını arttırır. Eğer hazır bir ürün tüketiyorsanız, etiketini okumaya dikkat edin. Yazın yediğimiz ve içtiğimiz fresh içeceklerin çoğunda şeker ve katkı bulunabiliyor.