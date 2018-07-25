Yaylada kanlı kavga! İki aile çatıştı 3 ölü 4 yaralı

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyündeki yaylada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga katliama dönüştü. Aydınşeyh köyünde, tarlaların biçerdöverle hasat edildiği sırada köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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