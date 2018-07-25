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Yaylada kanlı kavga! İki aile çatıştı 3 ölü 4 yaralı...

Yaylada kanlı kavga! İki aile çatıştı 3 ölü 4 yaralı...

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyündeki yaylada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 14:20 - Güncelleme: 25-07-2018 14:42

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyündeki yaylada, iki aile arasında "biçerdöveri benim tarlamdan nasıl geçirirsin" tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Aydınşıh köyünde oturan Lokman Sümbül, nohut tarlasında hasat için biçerdöver çağırdı. Soyadı öğrenilemeyen Hacı isimli kişi, biçerdöverle tarlada çalışırken, Sümbül'ün sınır komşusu ve aynı zamanda köylüsü olan Eray Sevindim geldi.

BİÇERDÖVER BENİM TARLAMDAN NASIL GEÇER?.. Burada, Lokman Sümbül ile biçerdöverin kendi tarlasına geçtiğini öne süren Eray Sevindim arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

AV TÜFEKLERİYLE ÇATIŞTILAR... Av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Eray Sevindim, Lokman Sümbül ve yanındaki İsmail Canal hayatını kaybetti, biçerdöver sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

JANDARMA ÖNLEM ALDI... Yaralı biçerdöver sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cesetler ise yapılan incelemenin ardından morga gönderildi. Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için bölgede ve köyde güvenlik önlem aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 15:05 Allah rahmet eylesin sırtına alıp öbür dünyaya götüremiyeceğine göre bu kadar cana değermiydi yazık

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