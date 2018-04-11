Yayından kaldırılan o program geri dönüyor bu kez daha fena!

Kanal D ekranların yayınlanan ve yayınlandığı dönem çok konuşulan Kısmetse Olur geri döndü. Ancak bu kez biraz daha farklı. Çünkü geri dönen Kısmetse Olur Türkiye'de değil Yunanistan'da. Ve bu Kısmetse Olur bizdekinden daha fena.

Yayından kaldırılan o program geri dönüyor bu kez daha fena!

Kısmetse Olur programını hatırlıyor musunuz? Daha doğrusu unutabildiniz mi? Pek unuttuğunuzu sanmıyoruz. Aşklar, kavgalar, entrikalar, dedikodular... Bir evde kapatılan bir grup kadın ve erkeğin aşkı aradığı programdaki her hareket günlerce konuşuluyordu. Programın sunuculuğunu ise Seda Akgül üstleniyordu. Ancak daha sonra Kısmetse Olur yayından kaldırıldı. İzleyicisi hayal kırıklığına uğradı. Kısmetse Olur geri döndü...

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Yayından kaldırılan o program geri dönüyor bu kez daha fena!

Her şeye atarlanan Mehtap, çılgın Melis, Eser West ve Cansel Çördük aşkı ve Eser West'in Youtube literatürüne geçen 'Kırdın beni god damn it' ... Bunları unutabilimek ne mümkün. Kendi fenomenlerini kendi çıkaran evlendirmek programı Kısmetse Olur günlerce konuşulmuştu. Skandallar da cabası...

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Yayından kaldırılan o program geri dönüyor bu kez daha fena!

Ancak 690 Sayılı KHK ile yasaklanan evlilik programlarının ardından Kısmetse Olur da yayından kaldırılmıştı. İzleyicisi ise gündüz kuşağında büyük boşlukta kaldı. Diğer evlendirme programları format değiştirdi ancak bu durum Kısmetse Olur için uygun değildi. Sıkı durun Kısmetse Olur geri döndü.

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Yayından kaldırılan o program geri dönüyor bu kez daha fena!

KISMETSE OLUR DÖNDÜ DÖNMESİNE AMA; Türkiye'de değil Yunanistan'da. Kısmetse Olur'un Yunanistan yani 'Power of Love' 12 Şubat tarihinde Yunanistan kanallarında izleyici karşına çıkmaya başladı. Ve bizden aşağı kalır yanları yok.

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