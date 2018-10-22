Yayında eski aşkları aklına gelen Hadise gözyaşlarına boğuldu

O Ses Türkiye yarışmasının son bölümünde sahneye çıkan Sercan Aytepe, Orhan Gülmez'in Damla Damla şarkısıyla büyük beğeni topladı. Sercan Aytepe, Damla Damla'yı seslendirirken O Ses Türkiye jüri üyelerinden Hadise ve Seda Sayan gözyaşlarını tutamadı.

HADİSE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Şarkıdan çok etkilendiğini söyleyen Hadise, "Hepimiz için bir hikaye vardır. Aşk vardır ayrılık olur. Bazı şarkılar öyle bir dokunur ki. Benim böyle rahatlıkla aşk yaşadığım dönemi hatırlattı. Koşulsuz bir şekilde aşk yaşadığım dönemi. Aşk zor değildi bir dönem benim için. O dönemi hatırlattı bana" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÇOK DUYGULANDIM" Hadise gibi gözyaşlarını tutamayan Seda Sayan da Sercan Aytepe için, 'Gerçekten çok güzel anlattın. Böyle ciğerden. Ben çok duygulandım. Bütün yarışmacılara keşke bunu anlatabilsek. Şarkıyı anlatmak çok önemli. Bu işi çok güzel yaptın' yorumunu yaptı. Seyircinin yoğun isteği üzerine Sercan Aytepe şarkıyı tekrar seslendirdi.