Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hiç böyle görmemiştik

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan sis kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise bambaşka bir görüntü ortaya çıkardı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hiç böyle görmemiştik

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Boğazı'nın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sisler içindeki görüntüsü kendine hayran bıraktı. Köprü ve boğazın muhteşem sis manzarası havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çekilen sis görüntüsü tüm yaşanan olumsuzlukları adeta unutturdu.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hiç böyle görmemiştik

Boğaz'ın üçüncü gerdanlığında beliren sis kümesi seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. Eşsiz manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, köprünün ayakları sis dağları arasında adeta kaybolurken, boğaz da sis bulutlarının altında kaldı. Manzarayı görenler ise bu anları görüntüleme yarışına girdi.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hiç böyle görmemiştik

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hiç böyle görmemiştik

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