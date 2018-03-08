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Yavuz Bingöl'den sonra Ali Kocatepe de kabul etmedi!

Yavuz Bingöl'den sonra Ali Kocatepe de kabul etmedi!

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) atanan yönetim kurulu listesinde yedek üye olarak yer alan müzisyen Ali Kocatepe, görev almayı kabul etmedi.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 18:36 - Güncelleme: 08-03-2018 18:56

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu, MESAM’da Arif Sağ başkanlığındaki yönetime işten el çektirilerek yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah üye olarak atandı. Görevden alınan yönetim, yazılı bir açıklamaya yaparak karara tepki gösterdi. Dün Yavuz Bingöl, bu görevi kabul etmediğini açıklamıştı.

"TESADÜFEN ÖĞRENDİM": Ali Kocatepe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada atamayı tesadüfen öğrendiğini belirterek şunları yazdı:

"Kültür Bakanlığı’nın MESAM’a atadığı kayyum listesinde yedek olarak yazıldığımı bugün tesadüfen öğrendim. Böyle bir görev için bakanlıktan kimse fikrimi sormamıştır. Şiddetle reddettiğimi kamuoyuna duyururum."

Usta isimler kapışmıştı! MESAM'da flaş gelişme      

Bakanlık atamıştı flaş gelişme Yavuz Bingöl reddetti

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 08 Mart 2018 19:09 Demek ki MESAM’da kayyum olarak atanacak haşhaşi yok. Ne kadar güzel temiz kurumlarda var.

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