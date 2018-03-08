Yavuz Bingöl'den sonra Ali Kocatepe de kabul etmedi!

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu, MESAM’da Arif Sağ başkanlığındaki yönetime işten el çektirilerek yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah üye olarak atandı. Görevden alınan yönetim, yazılı bir açıklamaya yaparak karara tepki gösterdi. Dün Yavuz Bingöl, bu görevi kabul etmediğini açıklamıştı.

"TESADÜFEN ÖĞRENDİM": Ali Kocatepe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada atamayı tesadüfen öğrendiğini belirterek şunları yazdı:

"Kültür Bakanlığı’nın MESAM’a atadığı kayyum listesinde yedek olarak yazıldığımı bugün tesadüfen öğrendim. Böyle bir görev için bakanlıktan kimse fikrimi sormamıştır. Şiddetle reddettiğimi kamuoyuna duyururum."

Usta isimler kapışmıştı! MESAM'da flaş gelişme

Bakanlık atamıştı flaş gelişme Yavuz Bingöl reddetti