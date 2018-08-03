Yavuz Bingöl manavlardan özür diledi

Yavuz Bingöl geçtiğimiz hafta bir röportajında “Kusura bakmasınlar. Ben manav Mehmet Efendi değilim. Bilinçli bir seçmenim” açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Gelen eleştiriler üzerine Bingöl, manavlardan özür dilemiş ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

Yavuz Bingöl’ün; ilerleyen zamanlarda pazar ve manavları dolaşarak bizzat gönül alacağı da sözlerine ekledi.

Ünlü türkücünün özrünü kabul eden Meyve-Sebze ve Pazarcılar Federasyonu Başkan vekili Mehmet Emin Yarar, olayın tatlıya bağlandığını ve sorunların çözüldüğünü söyledi.

'Manav Mehmet değilim' sözleri nedeniyle eleştirlilen Bingöl geçtiğimiz günlerde Posta Gazetesi'ne verdiği röportajın gazete tarafından çarpıtıldığını söyleyerek 'hatalarından dönsünler' açıklamasını yapmıştı.