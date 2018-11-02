Yavuz Bingöl Ahmet Kural'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Sanatçı Sıla, dün Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Sıla, "Korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum" dedi. Ahmet Kural ise yaptığı açıklamada "Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından birçok ünlü isimden Sıla'ya destek mesajları paylaşıldı. Yavuz Bingöl de sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Ahmet Kural'a zehir zemberek sözler sarf etti.

Sıla Ahmet Kural dayak olayına ünlülerden çok sert tepki

"İKİ TANE FİLM ÇEKMEKLE ADAM OLUNMUYOR": Bingöl kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alan paylaşımında şunları dile getirdi;

"Ahmet Kuralsız... Kardeşim sen kimsin bir kadını dövüyorsun, şiddet uyguluyorsun? Adam ol biraz adam. İki tane film çekmekle adam olunmuyor. Hadi yürü git!"

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