Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü!

Adana Çukurova’da vatandaşlar tarafından uzuvları kesilmiş ölü yavru kedi bulundu. Kediyi bulan vatandaş fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan kedinin fotoğrafına dakikalar içerisinde yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları bu olayı gerçekleştiren kişilerin bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
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