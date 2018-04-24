Yattara denizde çocuklar gibi eğlendi!

Trabzonspor'un eski futbolcu İbrahim Yattara Bodrum sezonunu erken açtı. Evli ve 2 çocuk babası olan ünlü futbolcu Yalıkavak sahilinde denize girip doyasıya eğlendi. Gineli 37 yaşındaki sporcu, futbolcu kadınlarla denizde bir süre şakalaşıp eğlendi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Yattara, bir süre sonra denizden çıkarak restorana geçti.
Trabzonspor'un eski futbolcu İbrahim Yattara Bodrum sezonunu erken açtı. Evli ve 2 çocuk babası olan ünlü futbolcu Yalıkavak sahilinde denize girip doyasıya eğlendi. Gineli 37 yaşındaki sporcu, futbolcu kadınlarla denizde bir süre şakalaşıp eğlendi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Yattara, bir süre sonra denizden çıkarak restorana geçti.
Trabzonspor'un eski futbolcu İbrahim Yattara Bodrum sezonunu erken açtı. Evli ve 2 çocuk babası olan ünlü futbolcu Yalıkavak sahilinde denize girip doyasıya eğlendi. Gineli 37 yaşındaki sporcu, futbolcu kadınlarla denizde bir süre şakalaşıp eğlendi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Yattara, bir süre sonra denizden çıkarak restorana geçti.
Trabzonspor'un eski futbolcu İbrahim Yattara Bodrum sezonunu erken açtı. Evli ve 2 çocuk babası olan ünlü futbolcu Yalıkavak sahilinde denize girip doyasıya eğlendi. Gineli 37 yaşındaki sporcu, futbolcu kadınlarla denizde bir süre şakalaşıp eğlendi. Gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Yattara, bir süre sonra denizden çıkarak restorana geçti.
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