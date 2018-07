Yatıya kalıp kabusa uyanmıştı! Canan Hoşgör akılalmaz soygunun detaylarını açıkladı

Hamdi Alkan'ın eski eşi olan oyuncu Canan Hoşgör’ün kayıp paralarıyla ilgili sır perdesi aralandı. Canan Hoşgör'ün yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E. ünlü oyuncunun kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin doları çaldığı belirlendi. Barış E., ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. ise dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.