Yatıya kalıp kabusa uyanmıştı! Canan Hoşgör akılalmaz soygunun detaylarını açıkladı

Hamdi Alkan'ın eski eşi olan oyuncu Canan Hoşgör’ün kayıp paralarıyla ilgili sır perdesi aralandı. Canan Hoşgör'ün yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E. ünlü oyuncunun kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin doları çaldığı belirlendi. Barış E., ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. ise dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.
Talihsiz bir şekilde yaklaşık 182 bin dolarını dolandırıcılara kaptıran Canan Hoşgör, süreç boyunca yaşadıklarını ilk kez Teve2 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına anlattı. Hoşgör, bu olayın 2 yıldır planlandığını söyledi. İşte Canan Hoşgör'ün açıklamalarından satırbaşları...
-Bakın o adı geçen Ayşe hanım bu olayı aylardır planlıyor. Benim bu para ile oraya gelmemi sağladı. Bana bir bankadan diğer bankaya taşımamı öneren kişi Ayşe. Ben böyle bir parayla tesadüfen gitmedim. Bu organize bir suç, ben bu organize suçun, gaspın içine adım adım çekildim.
-Ayşe C.’yi iki yıldır tanıyorum. Ben bu bayanla kişisel gelişim seminerinde tanıştım. Böyle bir yerde böyle bir insanın karşınıza çıkabileceğinizi tahmin edebilir misiniz? Gayet lüks elbiseler giyiyor, güzel ayakkabılar giyiyor, pahalı çantalar takıyor... Ben iki yıl boyunca bu kadınla arkadaş oldum görüştüm.
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