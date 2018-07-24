Yatıya kalıp kabusa uyanmıştı! Canan Hoşgör akılalmaz soygunun detaylarını açıkladı

Oyuncu Canan Hoşgör yaklaşık 182 bin dolarını yakın arkadaşının da yer aldığı dolandırıcılara kaptırmıştı. Davayla ilgili kararın verilmesinin ardından Canan Hoşgör, tüm süreçte yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Yatıya kalıp kabusa uyanmıştı! Canan Hoşgör akılalmaz soygunun detaylarını açıkladı

Hamdi Alkan'ın eski eşi olan oyuncu Canan Hoşgör’ün kayıp paralarıyla ilgili sır perdesi aralandı. Canan Hoşgör'ün yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C. ile şoförü Barış E. ünlü oyuncunun kahvesine uyku ilacı atıp 182 bin doları çaldığı belirlendi. Barış E., ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı. Olay sonrası kayıplara karışan Ayşe C. ise dün akşam gözaltına aldı. İfadesi alınan Ayşe C. savcılık tarafından mahkemeye sevk edilip tutuklandı.

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Yatıya kalıp kabusa uyanmıştı! Canan Hoşgör akılalmaz soygunun detaylarını açıkladı

Talihsiz bir şekilde yaklaşık 182 bin dolarını dolandırıcılara kaptıran Canan Hoşgör, süreç boyunca yaşadıklarını ilk kez Teve2 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına anlattı. Hoşgör, bu olayın 2 yıldır planlandığını söyledi. İşte Canan Hoşgör'ün açıklamalarından satırbaşları...

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Yatıya kalıp kabusa uyanmıştı! Canan Hoşgör akılalmaz soygunun detaylarını açıkladı

-Bakın o adı geçen Ayşe hanım bu olayı aylardır planlıyor. Benim bu para ile oraya gelmemi sağladı. Bana bir bankadan diğer bankaya taşımamı öneren kişi Ayşe. Ben böyle bir parayla tesadüfen gitmedim. Bu organize bir suç, ben bu organize suçun, gaspın içine adım adım çekildim.

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Yatıya kalıp kabusa uyanmıştı! Canan Hoşgör akılalmaz soygunun detaylarını açıkladı

-Ayşe C.’yi iki yıldır tanıyorum. Ben bu bayanla kişisel gelişim seminerinde tanıştım. Böyle bir yerde böyle bir insanın karşınıza çıkabileceğinizi tahmin edebilir misiniz? Gayet lüks elbiseler giyiyor, güzel ayakkabılar giyiyor, pahalı çantalar takıyor... Ben iki yıl boyunca bu kadınla arkadaş oldum görüştüm.

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