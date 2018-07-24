Yatıya kalıp kabusa uyanmıştı! Canan Hoşgör akılalmaz soygunun detaylarını açıkladı

-Bakın o adı geçen Ayşe hanım bu olayı aylardır planlıyor. Benim bu para ile oraya gelmemi sağladı. Bana bir bankadan diğer bankaya taşımamı öneren kişi Ayşe. Ben böyle bir parayla tesadüfen gitmedim. Bu organize bir suç, ben bu organize suçun, gaspın içine adım adım çekildim.