Yataklı sinema salonu nerede açıldı bilet fiyatları ne kadar?

İSTANBUL'da açılan yataklı sinema salonu birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye'de bir ilk olan yataklı sinema salonuna gelin yakından bakalım.

Yataklı sinema Türkiye'de ilk kez İstanbul'da açıldı. Konseptiyle sosyal medyada yoğun ilgi gören yataklı sinemanın bilet fiyatları ise cep yakıyor. Yataklı sinema İstanbul'da bir AVMbünyesinde sinemaseverlerin hizmetine açıldı. Güney Kore'li şirket, Güney Kore'de yaygın olan yatak şeklindeki koltuklardan esinlendi.

BİLETLER CEP YAKIYOR Salon ikişer kişilik 24 locadan oluşuyor. Tek kişilik bilet almak mümkün değil, 2 kişilik loca bileti satılıyor. Dev beyaz perdenin karşısında yatağınızda uzanarak filmi seyretmenin bedeli 2 kişilik bir loca için 150 lira. Sınırsız ve ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapılıyor. Salonda film arası verilmiyor, reklam yayınlanmıyor. Kullanıcılar yatakları uzaktan kumanda ile istediği şekilde beline göre ayarlayabiliyor. Yatak çarşafları ve yastık kılıfları her seans sonrası değiştiriliyor. Sinemaseverlerin yeni salonlara ilgisi büyük.