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Yataklı sinema salonu nerede açıldı bilet fiyatları ne kadar?

Yataklı sinema salonu nerede açıldı bilet fiyatları ne kadar?

Yataklı sinema salonu nerede bilet fiyatları ne kadar sorusu merak ediliyor. Google'da da aranmaya başlayan ve Türkiye'de bir ilk olan yataklı sinema salonu konuşuluyor. Yataklı sinema salonu ile ilgili tüm bilgiler internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 16:22 - Güncelleme: 30-12-2017 16:22

İSTANBUL'da açılan yataklı sinema salonu birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Türkiye'de bir ilk olan yataklı sinema salonuna gelin yakından bakalım.

Yataklı sinema Türkiye'de ilk kez İstanbul'da açıldı. Konseptiyle sosyal medyada yoğun ilgi gören yataklı sinemanın bilet fiyatları ise cep yakıyor. Yataklı sinema İstanbul'da bir AVMbünyesinde sinemaseverlerin hizmetine açıldı. Güney Kore'li şirket, Güney Kore'de yaygın olan yatak şeklindeki koltuklardan esinlendi.

BİLETLER CEP YAKIYOR  Salon ikişer kişilik 24 locadan oluşuyor. Tek kişilik bilet almak mümkün değil, 2 kişilik loca bileti satılıyor. Dev beyaz perdenin karşısında yatağınızda uzanarak filmi seyretmenin bedeli 2 kişilik bir loca için 150 lira.  Sınırsız ve ücretsiz patlamış mısır ve içecek ikramı da yapılıyor. Salonda film arası verilmiyor, reklam yayınlanmıyor. Kullanıcılar yatakları uzaktan kumanda ile istediği şekilde beline göre ayarlayabiliyor. Yatak çarşafları ve yastık kılıfları her seans sonrası değiştiriliyor. Sinemaseverlerin yeni salonlara ilgisi büyük.

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Aralık 2017 20:58 Saçmalamanın sınırı yok!

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