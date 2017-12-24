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Yatak odasında başka erkekle bastı dehşet saçtı

Yatak odasında başka erkekle bastı dehşet saçtı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde eşini yatak odasında başka erkekle basan koca, gördükleri karşısında cinnet getirerek eşi ile adamı bıçakladı.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 14:49 - Güncelleme: 24-12-2017 14:49

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan fabrika isçisi Tayfun V. (35) çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığından erkenden eve geldi. Saat 23.00 sıralarında eve gelip üzerini değiştirmek için girdiği yatak odasında eşi Kader V. (30) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Serkan S. (31) ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında çılgına dönen Tayfun V., Serkan S.’ye saldırdı.

Serkan S. kaçmaya çalışırken mutfaktan bıçak alan koca, Serkan S.’yi evin kapısının önünde yakalayarak defalarca bıçakladı. Cinnet getiren koca, karısı Kader V.’yi de içeri gelerek bıçakladı.

KARISI TEDAVİ ALTINDA, ADAM ÖLDÜ: Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren polisler, Tayfun V.'yi güçlükle etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Ambulansların olay yerine gelmesiyle sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri Serkan S.’nin olay yerinde can verdiğini tespit ederken, Kader V. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Serkan S.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin, olayla alakalı incelemesi sürüyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 20:57 Tekirdağ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,:'( :-\

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