Yatak odasına gizli kamera koydu gerçekleri görünce nutku tutuldu

Yatak odasına gizli kamera koydu gerçekleri görünce nutku tutuldu

Dünyada yaşanan birçok paranormal olay vardır. Uzmanlar bunlara bir türlü açıklama getiremiyorlar. Bu hikayedeki kadının başına gelenleri okuyunca sizde hayrete düşeceksiniz. Cin olarak adlandırılan görünmeyen varlıkları hepimiz duymuşuzdur mutlaka. Tabi ki kimi insan inanıyor kimileri ise inanmıyor. Bosna Hersek'te yaşayan bir kadının başına gelenler ise sizleri düşünmeye sevk edecek. Üniversite öğrencisi olan genç kadın kendi evinde tek başına yaşıyordu. Her şey başlarda çok iyi gidiyordu ama işler tersine dönmeye başladı. Bir zaman sonra evinde garip sesler duymaya başladı uykuları aksadı. Uyuyabildiği zamanlarda ise sabah kalktığında evindeki eşyaların yerinin değiştiğini görüyordu. Buna hiçbir mantıklı açıklama getiremiyordu.

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Yatak odasına gizli kamera koydu gerçekleri görünce nutku tutuldu

Bosna Hersek'in müslüman kesiminden olsa da din ile ilgili bilgileri oldukça kısıtlıydı ve başına gelenlere herhangi bir dini yorum getiremiyordu. Çareyi tıpta aradı. Başına bu gelenlerin uyur gezerlikten kaynaklandığını düşündü. Doktor doktor gezi bu derdine bir çare aradı. Türlü türlü ilaçlar kullandı. Tüm bunlara rağmen eve geldiğinde yine o korkuyu ve endişeyi atamıyor, üstüne üstlük o garip sesleri duymaya devam ediyordu. Sabahları uyandığında ise her şey yine aynıydı. Yani eşyalar yerli yerinde değildi. Ne yapacağını bilemeyen kadın konuyu arkadaşlarına açtı.

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Yatak odasına gizli kamera koydu gerçekleri görünce nutku tutuldu

Arkadaşlarıyla konuşan genç kadına birçok tavsiye verildi ama dalga konusu olmuştu bir kere. Arkadaşlarından biri bunu yapanın bir cin olabileceğini söyledi. Bu söylemi ise sadece bir şakadan ibaretti. Bunu ciddiye alan kadın cinler hakkında dini kaynaklardan araştırma yapmaya başladı. Bu araştırmanın sonuçları onu daha çok korkuttu ve daha somut adımlar atmaya karar verdi.

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Yatak odasına gizli kamera koydu gerçekleri görünce nutku tutuldu

Radikal bir karar alan genç kadın kendisini gözetlemesi ve sabah uyandığında ne olup bittiğini anlamak için odasına bir gizli kamera koydurdu. Belki biraz daha huzurla uyuyabileceğini düşündü ama uykusunda yine de aradığı huzuru bulamadı. Tek tesellisi sabah uyandığın odasında ne olup bittiğine bizzat tanık olacağı olmasıydı. Yine o gece sesleri duymaya ve bir o kadar korkmaya başladı daha sonra ise uykuya daldı.

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