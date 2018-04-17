Yatak odası sırrını paylaştı: Her gün en az bir kez ilişkiye giriyoruz

Emektar TV sunucuları Richard Madeley ve Judy Ninnigan'ın ünlü kızları Chloe Madeley, nişanlısıyla özel hayatı hakkında bomba bir sır vererek olay yarattı. Televizyon efsanelerinin biricik kızı Chloe Madeley, ünlü rugby oyuncusu nişanlısı James Haskell ile yatak odası sırlarını paylaştı. Güzen sunucu Chloe Madeley, Fabulous Magazine'e yaptığı açıklamada “İlişkimiz gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Her gün en az bir kez ilişkiye giriyoruz. Gerçekten cinsel dürtüleri çok kuvvetli biriyim ve eğer cinsel ilişkiye düşkün olmayan bir partnerim olsaydı, bu benim için büyük bir problem olurdu." dedi.