Yatak altlarından çıkan paraların sırrı belli oldu

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda kedicikler'in yataklarının altında bulunan 20 ile 40 bin lira arası değişen para destelerinin sırrı çözüldü.

Yatak altlarından çıkan paraların sırrı belli oldu

Adnan Oktar yakalandığında çantasında 40 bin lira ve yüksek miktarda döviz ele geçirildi. Polis baskınında grubun önemli isimleri ve ‘kedicikler'in yataklarının altında da 20 ile 40 bin lira arası değişen para desteleri bulundu. Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ve Nihat Uludağ'ın haberine göre bu paraların sırrı çözüldü. İddiaya göre Adnan Oktar, 7 ay önce Yargıtay'ın kendisi hakkındaki davanın zaman aşımından kaldırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozması üzerine olası polis operasyonunda kaçmaları için kediciklere para dağıtmıştı.

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Yatak altlarından çıkan paraların sırrı belli oldu

‘KEDİCİKLER'İN YATAKLARININ ALTINDAN PARALAR ÇIKTI
Aylar süren çalışmaların ardından Adnan Oktar ve grubuna yönelik tam 106 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskın yapılan en önemli yer ise Oktar'ın karargahı olan Kandilli'deki villasıydı. Polisin geldiğini duyan Oktar, yanına yardımcısı Didem Ürer'i de alarak villanın gizli geçit yolundan Sarıyer istikametine kaçtı. Bu sırada villaya giren polis, gözaltı ve arama yapmaya başladı. Gözaltına alınan ‘Kedicikler' ve grubun yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin yataklarının altında gizlenmiş deste halinde paralar bulundu. Kişi başı 20 ile 40 bin lira arası paralara tutanakla el konuldu. Bu kişilerin yatak odasında 2'şer adet silah bulundu.

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Yatak altlarından çıkan paraların sırrı belli oldu

1.5 MİLYON LİRA PARA BULUNDU
Habertürk'te yer alan habere göre; Kısa süre sonra Sarıyer'e kaçan Adnan Oktar ve Didem Ürer de yakalanıp yanlarındaki çantada 40 bin lira ve yüksek miktarda döviz ele geçirildi. Yapılan baskınlarda ele geçirilen toplam Türk lirası ve dövizin değeri 1.5 milyon lirayı buldu.

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Yatak altlarından çıkan paraların sırrı belli oldu

KEDİCİKLERİN KAÇIŞ BEDELLERİYDİ
Yapılan çalışmalarda Oktar'ın polis baskını durumunda para dolu bir çantayı her zaman yanında bulundurduğu ortaya çıktı. Kedicikler ve yönetici kadrosunda ele geçirilen paraların da sırrı çözüldü. O paralar, kedicikler ve yöneticilerin kaçış bedelleriydi. İddialara göre Adnan Oktar polis baskınına karşı kaçış planlarını 7 ay önce Yargıtay'ın verdiği karar yüzünden yaptı.

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