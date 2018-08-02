  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

YAŞ'ta terfi eden subayların tam listesi

YAŞ'ta terfi eden subayların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Kalın, terfi eden bazı isimleri paylaşırken kalan bölümün Cumhurbaşkanlığı web sitesinden yayınlanacağını söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 22:21 - Güncelleme: 02-08-2018 22:21

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ Toplantısı'nda 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından YAŞ kararlarına ilişkin açıklama yapıldı. Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

- Kara Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi edenler:

1- Korgeneral İsmail Metin Temel,

KORGENERALLİĞE TERFİ EDENLER:

1- Tümgeneral Kemal Yeni
2- Tümgeneral Sinan Yayla

Tümgeneralliğe terfi edenlerler:

1- Tuğgeneral Levent Ergün

2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz

3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay İlkay Altındağ

2- Albay Sebahattin Kılınç

3- Albay Mehmet Yasin Kalın

4- Albay Gültekin Yaralı

5- Albay Yücel Özel

6- Albay Rafet Kılıç

7- Albay Şefik Atak

8- Albay Faruk Metin

9- Albay Alparslan Kılınç

10- Albay Aydın Cihan Uzun

11- Albay Çetin Köklü

12- Albay Nihat Ergün

13- Albay Dündar Şahin Güngör

14- Albay Osman Aytaç

15- Albay Mustafa Enis Koç

16- Albay Yüksel Erdin

17- Albay Ercan Pürsünlü

18- Albay Mustafa Köksal

19- Albay Oktay Ağbuga

20- Albay Ertuğrul Sağlam

21- Albay Nadir Gündüz

22- Albay Yücel Yazıcı

23- Albay Sinan Eren

24- Albay Remzi Albasan

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Oramiralliğe terfi edenler:

1- Koramiral Adnan Özbal

Tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Hasan Özyurt

2- Albay Serhat Sözbir

3- Albay Alper Yeniel

4 -Albay Murat Dinçman

5- Albay Mustafa Turhan Ecevit

6- Albay Hasan Çankaya

7- Albay Ercan Kireçtepe

8- Albay Semih Ozangüç

9- Albay İbrahim Rıza Adanır

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ergin Dinç

2- Albay Ali Özmen

3- Albay Tansel Çokuysal

4- Albay Ali Öztürk

5- Albay Selim Karsavuranoğlu

6- Albay Rasim Yalınbaş

7- Albay Alparslan Yücel Soysal

8- Albay Orhan Gürdal

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN YAŞ'ta terfi eden subayların tam listesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Fikirci Fikri 02 Ağustos 2018 22:58 Bir siyasi partinin orduyu dizayn etmesinin vahim bir hata olduğu kanaatindeyim.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro