Yasmin Erbil'den duygulandıran paylaşım Mehmet Ali Erbil iyileşecek mi?

Yoğun bakıma kaldırılan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından babasıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaştı.

Yasmin Erbil'den duygulandıran paylaşım Mehmet Ali Erbil iyileşecek mi?

Yasmin Erbil'den, yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil için duygusal paylaşım bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbil'in kızı Yasmin, "Bütün güzel enerjilerim seninle özel ve güzel adam." dedi.

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Yasmin Erbil'den duygulandıran paylaşım Mehmet Ali Erbil iyileşecek mi?

Instagram hesabından babası Mehmet Ali Erbil için paylaşım yapan Yasmin Erbil duygulandırdı. Yasmin Erbil paylaşımında, "En mutsuz olduğun anda bile babamı görünce unutur ve tebessüm edersin çünkü onun güzel enerjisini herkese geçirebilmek gibi bir yeteneği var. İnsan ayırmaz, herkesi sever kimse için kötülük düşünmez. Zaten ben hep başkalarını düşünmekten hastalandığını düşünüyorum çünkü insanlar işinden dolayı anlamasa da tanıyabileceğiniz en hassas, en duygusal insanlardan biridir babam. Filmlerde şarkılarda bile gözü dolar...

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Yasmin Erbil'den duygulandıran paylaşım Mehmet Ali Erbil iyileşecek mi?

Belki bunu söyledim diye kızacak sonra bana ama kızamaz... Kimseye kıyamaz çünkü... Çok kişi yanlış yaptı ona belki o da yanlışlar yaptı ama hiç bir zaman niyeti kötü olmamıştır. Çok güzel affeder, affetmeyi bilir kin tutmak nedir bilmez. Ama en güzel sevmeyi bilir en çok da bizi çocuklarını küçükken zor şeyler yaşamış onda iz bırakan... Onlardan biri de dedem sert bir adammış çok sevgisini gösteremezmiş, babam da hep bunu kendine dert edip söz vermiş "Benim çocuklarım olduğunda ben onlara hep sarılacağım her zaman sevgimi göstereceğim diye.

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Yasmin Erbil'den duygulandıran paylaşım Mehmet Ali Erbil iyileşecek mi?

Öyle de yapıyor ben babama sarılınca bütün dertlerim gider öyle içten sevdiği için seni bilen sayan kalbinin güzelliğini gören herkes dua ediyor sana bence böyle bir devirde hepimizin sana daha çok ihtiyaci var. Benim zaten sana düşkünlüğümü biliyorsun babişim. Çok yakında okuyacaksın bunu. Bütün güzel enerjilerim seninle özel ve güzel adam yine beni bu fotoğraftaki gibi güldüreceksin." dedi.

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