Yasmin Erbil'den duygulandıran paylaşım Mehmet Ali Erbil iyileşecek mi?

Belki bunu söyledim diye kızacak sonra bana ama kızamaz... Kimseye kıyamaz çünkü... Çok kişi yanlış yaptı ona belki o da yanlışlar yaptı ama hiç bir zaman niyeti kötü olmamıştır. Çok güzel affeder, affetmeyi bilir kin tutmak nedir bilmez. Ama en güzel sevmeyi bilir en çok da bizi çocuklarını küçükken zor şeyler yaşamış onda iz bırakan... Onlardan biri de dedem sert bir adammış çok sevgisini gösteremezmiş, babam da hep bunu kendine dert edip söz vermiş "Benim çocuklarım olduğunda ben onlara hep sarılacağım her zaman sevgimi göstereceğim diye.