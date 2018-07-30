Yasmin Erbil rahat durmadı yine babasını kızdırdı

Mehmet Ali Erbil’in, eski eşi Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, sosyal medyadaki cesur pozlarıyla babasını yine kızdırdı. Genç kız, Instagram'ına koyduğu cesur fotoğrafı silmesini isteyen babasını dinlemedi.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Mehmet Ali Erbil’in, eski eşi Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin sosyal medyadaki cesur pozlarıyla babasını yine kızdırdı.Genç kız bu kareyi silmesini isteyen babasını dinlemedi. Geçen yıllarda cesur paylaşımlar yaparız magazin gündemini uzun süre meşgul eden Yasmin Erbil, bu durumdan rahatsız olan babası Mehmet Ali Erbil tarafından Londra'ya gönderilmişti. Twitter

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YUVADAN UÇMUŞTU: Yasmin Erbil, annesiyle birlikte yaşadığı İstinye'deki evinden taşındı. Tek başına yaşamak isteyen Erbil, annesinin de onayını alarak Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidansa yerleşmişti. Geçtiğimiz aylarda Boğaz manzaralı evine taşınan Yasmin, pek çok ünlü isme komşu olmuştu. Bunların başında Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, Oğulcan Engin ve Asena Atalay geliyor. Twitter

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İşte Yasmin Erbil'in olay olan ve babasını kızdıran paylaşımı... Twitter

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