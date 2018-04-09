Yasmin Erbil Anıl Tetik'le basıldı: Bas gaza aşkım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sürpriz bir aşka yelken açtı. Erbil sevgilisi Anıl Tetik'le Bebek'te eğlence çıkışı yakalandı. Yasmin Erbil flaşlar patlayınca kafasını eğip yüzünü sakladı. Büyük panik yaşayan Yasmin Erbil, Anıl Tetik’e “Bas gaza sevgilim” diye seslendi.

Yasmin Erbil Anıl Tetik'le basıldı: Bas gaza aşkım

Sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflarla sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bu kez yeni sevgilisiyle arabada yakalanırken magazin sayfalarını süsledi. Yasmin Erbil’in bir aydır 2012’de katıldığı ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen Anıl Tetik ile aşk yaşadığı iddia edildi. Çift önceki gece Bebek Angie’de eğlendi. Kulüpten sabaha doğru çıkıp araçlarına bindiler. Yasmin Erbil flaşlar patlayınca kafasını eğip yüzünü sakladı. Büyük panik yaşayan Yasmin Erbil, Anıl Tetik’e “Bas gaza sevgilim” diye seslendi.

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Yasmin Erbil Anıl Tetik'le basıldı: Bas gaza aşkım

Tetik endişeli haliyle dikkat çekerken Erbil, başını öne eğerek saçıyla yüzünü saklamaya çalıştı. İkili, hızlı adımlarla yakışıklı oyuncunun spor otomobiline bindi. Tetik, saçları ve emniyet kemeriyle yüzünü saklamaya çalışan sevgilisi Erbil’in, “Bas gaza aşkım” talimatıyla gecenin karanlığında gözden kayboldu.

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Yasmin Erbil Anıl Tetik'le basıldı: Bas gaza aşkım

Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan ve Türkiye'de kariyerine başlamak isteyen Yasmin Erbil, cesur Instagram paylaşımları nedeniyle sık sık gündem oluyor. Hatırlanacağı üzere Yasmin Erbil, son olarak gittiği tatilden paylaştığı jakuzili fotoğrafıyla haber olmuştu ve takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

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Yasmin Erbil Anıl Tetik'le basıldı: Bas gaza aşkım

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