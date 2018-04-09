Yasmin Erbil Anıl Tetik'le basıldı: Bas gaza aşkım

Sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflarla sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, bu kez yeni sevgilisiyle arabada yakalanırken magazin sayfalarını süsledi. Yasmin Erbil’in bir aydır 2012’de katıldığı ‘Survivor’ yarışmasıyla ünlenen Anıl Tetik ile aşk yaşadığı iddia edildi. Çift önceki gece Bebek Angie’de eğlendi. Kulüpten sabaha doğru çıkıp araçlarına bindiler. Yasmin Erbil flaşlar patlayınca kafasını eğip yüzünü sakladı. Büyük panik yaşayan Yasmin Erbil, Anıl Tetik’e “Bas gaza sevgilim” diye seslendi.