Yasmin Erbil Anıl Tetik'le aşk iddialarına yanıt verdi

Yasmin Erbil ve Anıl Tetik geçtiğimiz haftalarda bebekte bir mekanda sabahlara kadar eğlenmiş ve mekan çıkışı objektiflere takılmışlardı. Yasmin Erbil o görüntülerle ilgili magazin basınında yer alan "aşk yaşıyorlar" iddialarına yanıt verdi. Erbil, "Anıl çok yakın bir arkdaşım" dedi.

Yasmin Erbil Anıl Tetik'le aşk iddialarına yanıt verdi

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar kızları Yasmin Erbil, önceki akşam Zorlu AVM’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Erbil, oyuncu Anıl Tetik’le geçtiğimiz haftalarda görüntülenmiş ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Yasmin Erbil magazin gündemine yansıyan o iddalara cevap verdi. Yasmin: “Anıl yakın arkadaşım. O gün kalabalık bir grupla oturmuştuk, fotoğraflarımız çekildi. Sevgili olduğumuz yazılınca şaşırdık. Aramızda öyle bir şey yok" dedi.

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Yasmin Erbil Anıl Tetik'le aşk iddialarına yanıt verdi

AŞK DEDİKODULARI NASIL ÇIKMIŞTI: Mehmet Ali Erbil’in sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren kızı Yasmin Erbil, oyuncu Anıl Tetik’le geçtiğimiz haftalarda Bebek’te bir mekanda görüntülenmişti. Sık sık birlikte görüntülenen ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. O gece mekândan çıktıkları an patlayan flaşlar sonrası büyük panik yaşamışlardı.

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Yasmin Erbil Anıl Tetik'le aşk iddialarına yanıt verdi

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Yasmin Erbil Anıl Tetik'le aşk iddialarına yanıt verdi

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