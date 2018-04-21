Yasmin Erbil Anıl Tetik'le aşk iddialarına yanıt verdi

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar kızları Yasmin Erbil, önceki akşam Zorlu AVM’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Erbil, oyuncu Anıl Tetik’le geçtiğimiz haftalarda görüntülenmiş ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Yasmin Erbil magazin gündemine yansıyan o iddalara cevap verdi. Yasmin: “Anıl yakın arkadaşım. O gün kalabalık bir grupla oturmuştuk, fotoğraflarımız çekildi. Sevgili olduğumuz yazılınca şaşırdık. Aramızda öyle bir şey yok" dedi.