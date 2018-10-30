Yaşlılık maaşları ne zaman yatacak kasım ayı ödeme günleri

65 yaş aylıkları kasım ayında ne zaman, hangi gün ödenecek sorusu vatadaşların gündeminde. Torba yasa ile artık aydan aya düzenli olarak ödenecek olan 65 yaş aylığı ekim ayında vatandaşların doğum tarihinin son rakamına göre ödenecek. Bu durumda; 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında , 2 ve 7 oyanlar ayın 7 sinde , 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda yaşlılık maaşlarını alabilecekler.

65 YAŞ AYLIĞI KASIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK: Yeni düzenleme ile ilk aylık ödemesi Eylül ayında yapılan yaşlılık maaşının, ikinci ödemesinin yapılacağı Ekim ayının hangi günlerinde yatırılacağı merak konusu oldu. 65 yaş aylığının ödeme günleri maaş alacak kişilerin doğum tarihlerinin son rakamlarına göre ödeniyor. Bu durumda; 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında , 2 ve 7 oyanlar ayın 7 sinde , 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda yaşlılık maaşlarını alabilecekler.

YAŞLILIK MAŞINA KİMLER BAŞVURABİLİR: 65 yaşını geçmiş, gelir durumu geçimine el vermeyen vatandaşlara yapılan yaşlılık maaşı ödemesine başvuru için bazı kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekiyor. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 483 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor. 1 Eylül öncesinde 3 ayda bir ödemesi yapılan yaşlılık maaşı 2018 yılı Eylül ayından itibaren her ay olarak yapılmaya başlandı. Memur maaşı katsayısına oranla artış gösteren aylık Temmuz ayında 500 liraya çıkartılmıştı. Halihazırda 618 bin vatandaşın yararlandığı maaş herkese 1 Eylül itibariyle de 543 lira olarak ödendi.

65 YAŞ AYLIĞI ALMAK İÇİN 3 KRİTER VAR!

1. İlk şart 65 yaşını doldurmuş olmak,

2. Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak; emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de bu aylıktan yararlanamıyor.

3. Aylık gelirin 484 liranın altında olması gerekiyor; Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor.

YAŞLILIK MAAŞINA BAŞVURU İÇİN..Yaşlılık maaşı almak için gerekli olan kriterleri yerine getirmiş olan vatandaşların adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurmaları gerekiyor. Daha sonra valilik ve kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınıyor. Alınan evraklar 'SGK primsiz ödemeler' birimine teslim ediliyor. Form, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor. 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden 'vasi'lik kararı alınacak. SGK belgeleri inceleyecek ve maaş bağlama kararını verecek.

BU DURUMDA AYLIĞINIZ KESİLEBİLİR!

* Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir.

* Kişi başına gelir 483 liranın üzerinde olanların 65 yaş aylıkları da gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 900 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 483 liranın üzerine çıkacağı için, bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekir.

* 65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir.

* 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre, resmi sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp harçlık ödenenler 65 yaş aylığından yararlanamaz.