Yaşlılarda sorun obezite değil yetersiz beslenme

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; yetersiz beslenmenin yaşlılarda çok sık görüldüğünü belirten Halil, “Toplumda yaşayan yaşlıların yüzde 13-28’i, bakım merkezlerinde kalan yaşlıların ise yüzde 30-70’i beslenme yetersizliği riski taşıyor” dedi. Yetersiz beslenmenin kilo ve kas kaybına neden olduğunu ve hastalıkların seyrini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Halil, şu bilgileri verdi: “Biz yaşlıların çok zayıf olmasını istemiyoruz. Çünkü çok zayıf olan yaşlıların ömrü daha kısa oluyor, daha çok sakatlıklara ve bağımlılıklara maruz kalıyorlar. Onun için yaşlıların kilo kaybetmesi ve çok zayıf olmaları arzu ettiğimiz bir durum değil. Her yaşlının beslenme yetersizliği açısından değerlendirilmesini arzu ediyoruz.”



