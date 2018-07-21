Yaşlılarda ilaç kullanımına dikkat!

Yaşlıların yaklaşık yüzde 32'sinin iki, yüzde 23'ünün üç, yüzde 14'ünün dört ve üzerinde uzun süreli ilaç kullandığı kaydedilerek, bu durumun tedavi sırasında en az bir ilacın yersiz alındığı anlamı taşıdığı vurgulandı. Eczacı Ezgi Koçak cevapla.tv için yanıtladı.

Her bireyin metabolizması farklıdır dolayısıyla ilaca verilen yanıtlarda farklılık göstermektedir. Yaşlılarımızda çoklu ilaç kullanımına bağlı olarak ilaçların birbirinin etkisini azaltması ya da toksik etki yaratması mümkün olabilmekte. Çoklu ilaç kullanan hastaların mutlak kullandıkları tüm ilaçları hekimi veya eczacısıyla paylaşması çok önemlidir.

Zira çoklu ilaç kullanımı eğer dikkate alınmaz ise hastada idrar kaçırma, depresyon, hafıza kaybı gibi rahatsızlıklara da sebibiyet vermektedir. Yine bu yaş grubu bireylerde ilacın yanında ilaçla birlikte alınacak besin maddeleri de göz önünde tutulması gereken başka bir önemli noktadır. Bazı besinler örneğin greyfurt suyu yaşlı insanların bir çoğunun kullandığı kolestrol ilaçlarının etki mekanizmasını bozmaktadır. Bu yaş grubu insanlarda yaşlı hastanın kullandığı ilaçlar bir çizelge ile günlük rutin olarak takip edilmesi ilacını aldığı saati ve açlık tokluk durumunun belirtilmesi doğru bir uygulama olacaktır.olası olumsuz bir durumda hekime verceğiniz çizelgedeki bilgiler önemli olacaktır.

Kaynak: cevapla.tv