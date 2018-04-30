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Yaşlı sapığı dedektif gibi komşu kadınlar yakalattı!..

Yaşlı sapığı dedektif gibi komşu kadınlar yakalattı!..

ADANA'da 5-10 lira para vererek 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen 59 yaşındaki şahıs tutuklandı. Küçük kızın yaşadığı korkunç olayı, tek başına yaşayan adamı takip eden mahallenin kadınları ortaya çıkardı...

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 11:32 - Güncelleme: 30-04-2018 11:32

ADANA'da yalnız yaşayan 59 yaşındaki Feyzullah Y.'nin, bir kız çocuğunu sürekli önce bakkala sonra da evine götürdüğünü farkeden komşuları kız çocuğu ve adamı takip etmeye başladı. Bir gün ev çıkışında komşu kadınlar tarafından o evde ne aradığı sorulan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki H.K. ağlamaya başladı. Komşu kadınlara gözyaşları içerisinde dedesinin arkadaşı olan Feyzullah Y.'nin kendisine yaptıklarını anlattı. Kadınlar çocuğun anlattıklarını kaydedip polise götürdü ve yaşlı sapık tutuklandı...

VATANDAŞLAR TAKİBE BAŞLADI... İddiaya göre, tek başına yaşayan Feyzullah Y.'nin (59) bir kız çocuğu ile bakkala gitmesi ve onu eve getirdiğini görmesi üzerine kız çocuğu ve adamı takip etmeye başladı. Vatandaşlar önce torunu olabileceğini ona bakkaldan yiyecek alabileceğini düşündü. Ancak kız çocuğunun sürekli geldiğini görmeleri üzerine, 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki H.K. bir gün yine evden çıktığında komşular kız çocuğunu yanlarına alıp neden bu adamın evine geldiğini sordu.

AĞLAYARAK KONUŞTU... Bunun üzerine ağlamaya başlayan kız çocuğu şahsın, dedesinin arkadaşı olduğunu bu nedenle 5 ile 10 lira arasında kendisine para verdiğini söyledi. Ancak kadınlara bu inandırıcı gelmeyince kız çocuğuna sormaya devam ettiklerinde H.K. ağlayarak "Ne olduğunu anlatırsam polisler beni de götürür, annem babam duyarsa beni gebertir" diye gözyaşlarına boğuldu. Kadınlar korkmaması gerektiğini söyleyince kız çocuğu "Yaşlı adam bana para verip beni taciz ediyordu" diye ağladı. Bunun üzerine kadınlar kız çocuğunu ve aldıkları bu ses kaydını polise götürdü.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU... Gözaltına alınan Feyzullah Y. emniyete götürülerek ifadesi alındı. Zanlı ifadesinde kız çocuğuna bir şey yapmadığını ona para verdiğini bu nedenle sürekli evine geldiğini hatta birinde "Artık evime gelme dedikodu çıkıyor dedim. O da evime boncuklarını almaya gelmişti. Ben o kıza bir şey yapmadım bana evime boncuklarını almaya geldi" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı "çocuğa cinsel istismar" suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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