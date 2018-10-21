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Yaşlı kadınlara maaş, bekar amcaları isyan ettirdi: Evlenemiyoruz...

Yaşlı kadınlara maaş, bekar amcaları isyan ettirdi: Evlenemiyoruz...

Yaşlı kadınlara dul ve yaşlı aylığı verilmesi Anadolu'da dul kalmış yaşlı bekar erkekleri isyan ettirdi! Binali Yıldırım'ın önünü kesen yaşlı bir adam "Hanımlara para veriyorsunuz evlenemiyoruz” dedi. Yıldırım da hak verdi...

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 12:02 - Güncelleme: 21-10-2018 12:54

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeniden evlenmek isteyen 'yaşlı amca'ların taleplerinin yerine getirilmesi için kadınlara yapılan yardımlara dikkat çekerek 'sosyal devletin ölçüşünün, ayarının tutturulması' gerektiğini söyledi. 

52 MİLYAR LİRA DESTEK... Türkiye'nin sosyal devlet olma alanında son 15 yılda büyük mesafe kat ettiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'nin toplam sosyal destekleri 2002'de 3 milyar 100 milyondu, şu an yıllık 52 milyar lira sosyal destek yapılıyor” dedi.

HANIMLARA PARA VERİYORSUNUZ KİMSE YÜZÜMÜZE BAKMIYOR... Daha sonra ise bir anısını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: “Ancak önceki ziyaretlerden birinde yaşlı bir amca geldi, hanımı vefat etmiş evlenecek, bir türlü evlenemiyor, beni evlendir dedi. Hanımlara para veriyorsunuz kimse yüzümüze bakmıyor, evlenemiyoruz dedi. Dolayısıyla sosyal devletin de ölçüsünü, ayarını yerinde tutmakta fayda var.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 21 Ekim 2018 13:07 Bende bekarım yaşım 66 ama kendi işimi kendim yapıyorum.evlen deseler çok zor.akranlarım gençliklerinde yan gelip yatmışlar.her işi kadına yüklemek çok yanlış erkekde olsanız başta yemek yapmak olmak uzere ev işlerini yapmayı bilmek gerekir.dunyada yanlız kalmakta var.kadınların sosyal haklarına dokunmak sosyal devlete ve islama yakışmaz.

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