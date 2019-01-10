Yaşlı kadının sesine Kars Valisi Türker Öksüz kulak verdi

Gülenaz Akkoç isimli yaşlı kadın, Halk Eğitimdeki bir programa yetişmek için karlı havada yürüyen Vali Türker Öksüz ile yolda karşılaştı. Vali Öksüz’ü görür görmez sevinçle yanına giden Gülenaz Nine, yalnız yaşadığı, Digor yolu TOKİ konutlarında bir hayırseverin dairesinde kaldığını, doğalgaz bile yakamadığını, bir sürü ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

"HİÇ MERAK ETME SANA BAKACAĞIZ": Gülenaz Nine’nin koluna giren Vali Öksüz, yaşlı kadın için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Gülenaz Nine’nin dertlerini sıralaması üzerine Vali Öksüz, “Sana yardım edelim. Öyle doğalgazsız olmaz, yakmak lazım. Hiç merak etme sana bakacağız” ifadelerini kullandı. Yürürken ayakları kayan ve düşme tehlikesi geçiren Gülenaz nineyi kolundan tutan Vali Öksüz, gerekenlerin yapılması talimatı verdi.