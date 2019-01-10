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Yaşlı kadının sesine Kars Valisi Türker Öksüz kulak verdi

Yaşlı kadının sesine Kars Valisi Türker Öksüz kulak verdi

Kars Valisi Türker Öksüz, karlı havada yayına gelen ihtiyaç sahibi yaşlı kadına, tüm sıkıntılarını gidermek için söz verdi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 15:42 - Güncelleme: 10-01-2019 15:42

Gülenaz Akkoç isimli yaşlı kadın, Halk Eğitimdeki bir programa yetişmek için karlı havada yürüyen Vali Türker Öksüz ile yolda karşılaştı. Vali Öksüz’ü görür görmez sevinçle yanına giden Gülenaz Nine, yalnız yaşadığı, Digor yolu TOKİ konutlarında bir hayırseverin dairesinde kaldığını, doğalgaz bile yakamadığını, bir sürü ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

"HİÇ MERAK ETME SANA BAKACAĞIZ": Gülenaz Nine’nin koluna giren Vali Öksüz, yaşlı kadın için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.  Gülenaz Nine’nin dertlerini sıralaması üzerine Vali Öksüz, “Sana yardım edelim. Öyle doğalgazsız olmaz, yakmak lazım. Hiç merak etme sana bakacağız” ifadelerini kullandı. 

Yürürken ayakları kayan ve düşme tehlikesi geçiren Gülenaz nineyi kolundan tutan Vali Öksüz, gerekenlerin yapılması talimatı verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2019 16:41 Seçim öncesi bu şekilde bireysel şovlarla değil,toplumda ihtiyacı olanların tamamının sorunlarına asgari çözüm üretmek daha doğru değil mi? TOKİ konutuna başını sokmuş en azından...Ve üşüyen onun gibi binlerce yaşlı var!

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