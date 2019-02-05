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Yaşlı kadının feci ölümü! Torunu tarafından ezilerek can verdi

Yaşlı kadının feci ölümü! Torunu tarafından ezilerek can verdi

İzmir’in Tire ilçesi Peşrefli mahallesinde bir çocuk kullandığı traktörle babaannesini ezdi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 07:25 - Güncelleme: 05-02-2019 07:25

Olay bugün akşam saatlerinde Tire’ye bağlı Peşrefli Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki torun O.S kendilerine ait çiftlikte traktörle manevra yapmak istedi. Bu esnada arkasındaki babaannesi Kamile Soylu (77)’yu fark etmedi ve traktörle ezdi.

Ezilen talihsiz kadın için aile üyeleri hemen ambulans çağırdı. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaşlı kadını Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Burada doktorların müdahalelerine yanıt vermeyen Kamile Soylu, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aile üyelerini ve sevenlerini yasa boğan kaza sonrası jandarma soruşturma başlattı.

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Kaynak : İHA

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