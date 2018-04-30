Yaşlı kadına bakıcı dehşeti! Kamerayı farketmedi...

İSTANBUL'da 88 yaşındaki Şaziye Gündüz'ü darp ederek hastanelik eden Kırgızistanlı bakıcı Almakan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 35 gün sonra ilk duruşmada tahliye edildi. İşkenceyi evdeki kameraları inceleyen yeğeni ortaya çıkardı. Almakan A., ilk duruşmada tahliye edilirken, Şaziye Gündüz'ün hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Şaziye Gündüz, Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde yalnız yaşıyordu. Yakınları, Şaziye Gündüz'e bakması için 3 ay önce bir tanıdıkları aracılığıyla buldukları Kırgızistanlı Almakan A.'yı tuttu.

BEN UYURKEN TUVALETE KALKIP DÜŞMÜŞ... 13 Mart 2018 günü, bakıcı Almakan A., Şaziye Gündüz'ün yakınlarını arayarak, kendisinin uyuduğu sırada, Şaziye Gündüz'ün tuvalete gitmek için gece saat 02.00'de ayağa kalktığını, düştüğünü ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen yakınları, Şaziye Gündüz'ü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tetkikte ayağının kırıldığı belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.