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Yaşlı kadın mahalleyi birbirine kattıktan sonra duvardan aşağı atladı

Yaşlı kadın mahalleyi birbirine kattıktan sonra duvardan aşağı atladı

Zonguldak'ta evinin çatısının üzerinden geçen elektrik telini kesen yaşlı kadın, önce polisi görünce bayıldı ardından 3 metre yükseklikten kendini beton zemine bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 14:55 - Güncelleme: 18-01-2019 14:55

Olay, Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Emel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan 67 yaşındaki Emine Uçar, evinin çatısından komşunun evine geçen elektrik kablosunu kesti. Bir süre mahallede komşularıyla tartışan yaşlı kadın, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce olduğu yere yığılarak baygınlık geçirdiğini söyledi.

3 METRELİK DUVARDAN ATLADI: Ekiplerin müdahale ettiği kadın, polislerin olay yerinden ayrıldığını fark edince yeniden ayağa kalkarak evinin önünde bulunan 3 metrelik duvara çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine yeniden gelen polis ekipleri yaşlı kadını bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan yaşlı kadının 3 metre yükseklikten kendini beton zemine bıraktı. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaşlı kadına müdahale etti.

HASTANEYE KALIRILDI: Uçar'ı sedyeye alan sağlık görevlisi ise, "Niye numara yapıyorsun, niye zorluk çıkarıyorsun teyze, niye polisi ve 112'yi meşgul ediyorsun" diyerek sitem etti. Yaşlı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak : İHA

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