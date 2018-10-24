Yaşlı kadın altınları çalmaya gelen şahsa tüfekle direndi

Olay Honaz’ın Akbaş Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir A. (52) aynı mahallede oturan ve yalnız yaşayan 81 yaşındaki Cennet Çakır isimli yaşlı kadının evine girdi. Elektrikler kesik olduğu için evine giren şahsı tanımayan Çakır, önce bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada Kadir A. yaşlı kadının bağırdığını görünce boynunu sıkıp vurarak susturmaya çalıştı.

Boğuşmaya başlayan ikili odanın içerisindeki kurulu sobayı da devirdi. Adamın elinden kurtulan Çakır, yanındaki yastığın altında bulunan ve çifteli diye tabir edilen tüfekle Kadir A.’ya 2 el ateş etti. Yaralı Kadir A. kadının belindeki kuşakta bulunan 10 adet cumhuriyet altınını alarak evden kaçtı.

İddiaya göre yaralı halde yakınları ile irtibata geçen Kadir A., mahalle dışına kadar aile üyelerinden birine ait otomobille gittikten sonra 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Yolda ambulansa alınan Kadir A. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Kadir A'nın ilk ifadesinde mahalle girişinde kimin ateşlediği belli olmayan tüfekle vurulduğunu söylediği belirtildi.