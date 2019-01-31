  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yaşlı insanlarda eğer bu varsa ölüm tehlikesi daha yüksektir!

Yaşlı insanlarda eğer bu varsa ölüm tehlikesi daha yüksektir!

Yaşlılarda çoğunlukla kemik erimesine bağlı yaşanan düşmelerde kalça kırığı meydana geliyor. Bu konu hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, yaşlılarda kalça kırığının görülmesi halinde ölüm riskinin arttığını kaydetti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 31-01-2019 05:00 - Güncelleme: 31-01-2019 05:00

Genç bireylerde trafik kazası veya yüksekten düşme gibi yüksek enerjili bir travma nedeni ile ortaya çıkan kalça kırıkları, kemik erimesi yani osteoporoz nedeni ile yaşlılıkta basit bir düşme ile ortaya çıkabiliyor.

Bu durum kadınlarda erkeklere oranla çok daha fazla. Yaşlılık döneminde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan kalça kırığının önlemesi konusunda bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, “Görmedeki bozukluk ile birlikte, kas kuvveti ve dengenin azalması düşmeyi ve buna bağlı kırıkları kolaylaştırırken; ameliyat gerektiren kırıkların tedavisi yüksek tansiyon, kalp ve şeker hastalığı gibi diğer ek problemlere bağlı olarak zorlaşır. Kalça kırığı geçirmiş hastaların yüzde 30’u, ilk bir yıl içerisinde hayatını kaybediyor” dedi.

BASI YARALARI EN ÖNEMLİ PROBLEM
Kırık sonrasında amacın hastayı mümkün olan en kısa zamanda eski yaşamına döndürmek olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, “Uzun süre yatağa bağlı kalan hastalarda bası yaraları oluşabilir ayrıca bacak damarlarında pıhtılaşan kan akciğerlere pıhtı atabilir. Kalça kırığı sonrası ameliyat ve ameliyat sonrası hareketliliği hızlıca sağlamak önemlidir. Kırık sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecinde fizyoterapist desteği alınmalıdır. Bası yaralarını önleyecek havalı yataklar kullanılmalı ve hastanın yatma pozisyonu sıklıkla değiştirilmelidir” diye konuştu. 

KAS KUVVETİNİZİ ARTTIRIN
Kemik erimesinin farkına varılması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, “Özellikle kadınlarda menopoz sonrası artan risk ve tedavi yaklaşımları için doktorlarından destek almalılar. Günlük düzenli egzersiz yapmalılar.  Özellikle bacaklardaki kas kuvvetini ve dengeyi arttıracak egzersiz ve aktiviteler seçmeliler. Tai- Chi, pilates egzersizleri bu kişiler için uygun olabilir. Dans etsinler veya bahçe işleri yapsınlar. Bahçe işlerinde çömelme sırasında ‘çömelme diz pedi’ kullanmaları ise önem taşıyor” dedi.

DÜZENLİ TEST YAPTIRIN
Özellikle 60 yaşın üstündekilerin görme ve işitme testlerini düzenli yaptırmalarını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, “Görme ve işitme kayıpları dengeyi bozan ve düşmelere neden olan faktörlerin başında gelir. D vitamini için düzenli güneş ışığı almalılar. Güneş yanığı yaşamamak için günün uygun saatlerini seçebilirler. Beslenme açısından en iyi D vitamini kaynakları yağlı balıklar ve yumurtadır. Peynir, yoğurt ve balık tüketmeliler. Ayak sağlığı da bu noktada çok önemli. İyi seçilmemiş ve iyi zemin desteği sağlamayan ayakkabılar denge bozar” ifadelerini kullandı.

ERGOTERAPİSTE DANIŞIN
Evdeki olası tehlikeleri önlemek için ergonomik düzenlemelere özen gösterilmesine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, bu konuda ergoterapistlere danışılması gerektiğine de değindi. Ev içerisinde ve dışarısında alınabilecek önemleri sıralayan Kınalı, şöyle konuştu:

“Kapı eşikleri kaldırılmalı, yerde kablolar olmamalı, mümkünse halılar yere sabitlenmeli, banyo ve tuvaletlerde tutunma barları olmalı, banyo ve küvetin içinde kaymaz örtüler kullanılmalı, nörolojik rahatsızlığı bulunanların desteksiz yürümesine izin verilmemeli. Bahçe aletleri kullanılmadığı zaman emniyetli bir yere saklanmalı. Ayrıca, ıslak çim ve düz olmayan yüzeylerde yürürken çukurlara dikkat etmeliler, iyi destek veren bir ayakkabı giymeliler. Bahçede aşırı büyümüş bitkiler, yabani otlar, taşların arasında büyümüş bitkiler zemini kaygan ve güvensiz hale getirecektir, bunları temizlemeliler. Gece ışığı açmadan yürümesinler, gözlerinin ışığa uyum sağlaması için kendilerine zaman vermeli ve ani hareketten kaçmalılar. Kötü aydınlatılmış alanlar denge ve görmeyi bozar. Aydınlatmaların iyi olması çok önemli. ”

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yaşlı insanlarda eğer bu varsa ölüm tehlikesi daha yüksektir! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro