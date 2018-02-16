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Yaşlı çift yarım saat arayla yaşamını yitirdi

Yaşlı çift yarım saat arayla yaşamını yitirdi

Rize'de kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Esma Tüfekçi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Tüfekçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşinin ölümüne dayanamayan 86 yaşındaki Selanattin Tüfekçi ise eşinden yarım saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 23:13 - Güncelleme: 16-02-2018 00:33

RİZE'de yaşayan yaşlı çift, yarım saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Esma Tüfekçi, evinde rahatsızlandı. Bunun üzerine eşi Selahattin Tüfekçi (86) 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Esma Tüfekçi, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulanstaki müdahale sırasında eşi için "Ben onsuz yaşayamam." dediği öğrenilen Selahattin Tüfekçi, hastaneye gitmek üzere kendi aracını çalıştırdığı sırada rahatsızlandı.

Eşinden yaklaşık yarım saat sonra kalp krizi geçirdiği belirlenen Selahattin Tüfekçi ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tüfekçi çifti, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tüfekçi çiftinin cenazeleri, Derepazarı ilçesinde yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

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