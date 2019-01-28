Yaşlı bakım evinde işkence!

Olay, Iğdır kent merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde bulunan Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi'nde gerçekleşti. İşten çıkarılan 3 kişi, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, yaşlılara işkence yapıldığı iddiasında bulundu.



Şikayet dilekçeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, merkezdeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.



İnceleme sonrası savcılık tarafından, 28 kişi için gözaltı kararı verildi. Operasyon ile sabah saatlerinde, 22 şüpheli gözaltına aldı. Polis, merkezde çalışan 6 kişiyi daha arıyor.