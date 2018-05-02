Yaşlı adamın son dakikaları! Kendi isteğiyle ölüme böyle gitti

'Ölümü seçmek' isimli belgeselde, oteller zinciri sahibi olduğu belirtilen Smedley, İsviçre'deki Dignitas kliniğinde imzaladığı anlaşmanın ardından klinik çalışanının kendisine verdiği ilacı içip uykuya dalıyor. Eşi ve dostlarının yanında acısız bir şekilde tüm vücudu iflas ediyor ve ölüyor. Bir çok ülkede yasak olan ötenazi İsviçre'de serbest. Bu yüzden yüzlerce -umutsuz- hasta İsviçre'ye bu kilinikte ölmeye gidiyor.

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